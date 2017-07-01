Нью-Дели, 1 июля, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Попытки Вашингтона организовать политическое сближение с Дели, скорее всего являются попыткой противопоставить некий противовес мощному развитию Китая, делающего поистине гигантский рывок в мировую политику. О том, как реагирует Индия на предоставленную американцами возможность, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Юрий Селиванов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мишени

Вслед за усилением позиций Китая на востоке Евразии, начал давать трещины казавшийся незыблемым порядок, установленный Вашингтоном в своей Тихоокеанской зоне влияния. Первыми ласточками оказались Филиппины и Северная Корея. Фронда Филиппин и непривычно несгибаемое упорство КНДР показывают, что эти страны уже сомневаются в возможности США проецировать свою волю так, как это было еще совсем недавно. И на этом фоне индийский поворот кажется очень логичным. Он вписывается в риторику, с которой Трамп пришел в Белый дом, обещая найти управу на ставший уж очень самоуверенным Китай.

Индия же, судя по ее действиям на дипломатическом фронте, совсем не настроена покорно следовать в китайском фарватере. Отказавшись участвовать в международном саммите «Один пояс — один путь», Индия припомнила свои территориальные разногласия с Китаем. К сожалению, у такого противостояния есть и свои крупные минусы для России. Как минимум две крупные сделки по продаже российского вооружения Дели оказались приостановлены.

Когда-то, несколько десятилетий назад, геополитические равновесия на востоке Евразии казались надолго пришедшими в устойчивое состояние. Три кита, СССР, Китай и Индия держались своих политических курсов. Но с момента падения Советского Союза многое изменилось. Теперь, когда ярко восходит звезда китайского экономического могущества, Индия решила вспомнить свое умение договариваться по-английски?

Читайте подробности в статье: Второй фронт против Китая: союз Индии и США

Предлагаем вашему вниманию также другие статьи Юрия Селиванова, посвященные военно-стратегическим аспектам современной политики.