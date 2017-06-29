Киев решил изменить статус Крыма
Киев, 29 июня, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Изменить статус Крыма хочет Киев, заявил депутат Верховной рады от «Радикальной партии Олега Ляшко» Юрий Чижмарь, сообщают 29 июня украинские «Вести».
По его словам, соответствующие изменения в Конституцию Украины уже готовит конституционная комиссия. Чижмарь, участвующий в комиссии, также отметил, что поручение о смене статуса Крыма было дано президентом Украины Петром Порошенко.
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«Сейчас комиссия получила, скажем так, поручение президента работать именно над разделом 10 [Конституции Украины], где описан статус Автономной Республики Крым (название Крыма до его отделения от Украины и вхождения в состав РФ)», — сказал парламентарий.
Напомним, референдум об отделении Крыма от Украины и присоединении его к России прошел 16 марта 2014 года. По результатам плебисцита 96,77% жителей Крыма проголосовали за вхождение полуострова в состав Российской Федерации при явке 83,1%.
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Киев не признал результаты референдума, объявив его «незаконным», и заявил, что Россия «аннексировала» Крым. Большинство стран Европы и США также поддержали тезис неконституционной украинской власти об «аннексии», введя санкции против России.