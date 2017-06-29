Киев, 29 июня, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Изменить статус Крыма хочет Киев, заявил депутат Верховной рады от «Радикальной партии Олега Ляшко» Юрий Чижмарь, сообщают 29 июня украинские «Вести».

Максим Додонов Красная Весна Крым на немецкой карте

По его словам, соответствующие изменения в Конституцию Украины уже готовит конституционная комиссия. Чижмарь, участвующий в комиссии, также отметил, что поручение о смене статуса Крыма было дано президентом Украины Петром Порошенко.

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«Сейчас комиссия получила, скажем так, поручение президента работать именно над разделом 10 [Конституции Украины], где описан статус Автономной Республики Крым (название Крыма до его отделения от Украины и вхождения в состав РФ)», — сказал парламентарий.

Напомним, референдум об отделении Крыма от Украины и присоединении его к России прошел 16 марта 2014 года. По результатам плебисцита 96,77% жителей Крыма проголосовали за вхождение полуострова в состав Российской Федерации при явке 83,1%.

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Киев не признал результаты референдума, объявив его «незаконным», и заявил, что Россия «аннексировала» Крым. Большинство стран Европы и США также поддержали тезис неконституционной украинской власти об «аннексии», введя санкции против России.