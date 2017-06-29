Москва, 29 июня, 2017, 09:53 — ИА Регнум. В Москве утром 29 июня скончался 47-летний артист, бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев.

Dmitry Rozhkov Олег Яковлев

Накануне он был госпитализирован в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией, его состояние медики оценивали как тяжелое. Певца подключили к системе искусственной вентиляции легких.

Артист родился в Улан-Баторе (Монголия) 18 ноября 1969 года, там его родители находились в командировке. В СССР семья с тремя детьми — у Яковлева две старшие сестры — вернулась, когда Олегу было семь лет.

Сначала Яковлевы жили в Ангарске, затем — в Иркутске. Олег учился в обычной и музыкальной школах по классу фортепиано. После школы он с красным дипломом окончил Иркутское театральное училище, получив профессию «актёр театра кукол».

Переехав в Москву, Яковлев окончил ГИТИС, мастерскую Людмилы Касаткиной, и поступил в театра Армена Джигарханяна. Сотрудничество с группой «Иванушки International» началось в 1997 году, когда Яковлев снялся в видеоклипе на песню «Кукла».

После ухода из группы солиста Игоря Сорина в 1998 году, Яковлеву предложили занять его место. В коллективе певец проработал до 2012 года, когда он фактически начал сольную карьеру. Официально он покинул группу в 2013 году и представил клип на песню «Танцуй закрытыми глазами».

По мнению близких Яковлева, проблемы со здоровьем у него начались давно и были связаны с курением, сообщают СМИ. Артист курил с 20 лет.

Певец Кирилл Андреев, с которым Яковлев работал в группе 15 лет, заявил, что не знал о проблемах со здоровьем у коллеги, сообщает Life. По его словам, артист «сгорел» буквально за полтора месяца. Однако, Андреев также отметил, что советовал ему в шутку «меньше курить».