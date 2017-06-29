Вашингтон, 29 июня, 2017, 09:46 — ИА Регнум. Указ президента США Дональда Трампа, запрещающий въезд в страну гражданам шести мусульманских стран, вступит в силу 29 июня, но не без оговорок, сообщает Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Стена

Данное решение стало возможно благодаря постановлению Верховного суда Соединенных Штатов, в котором преобладают судьи-республиканцы.

Утверждению закона предшествовали пять месяцев политической борьбы. Данный факт может повлиять, как считают эксперты, на реализацию данного указа.

Суд подчеркнул, что запрет Трампа может касаться только тех стран, «которые не имеют добросовестных отношений с физическими или юридическими лицами в Соединенных Штатах».

Напомним, одним из первых решений на посту президента США Дональда Трампа, было введение запрета на въезд в страну гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Данное постановление вызвало резкую негативную реакцию со стороны Демократической партии, и было оспорено рядом судов на уровне штатов, что привело к затяжной политической борьбе, разрешившийся более сдержанным решением Верховного суда Соединенных Штатов.