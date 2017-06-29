Екатеринбург, 29 июня, 2017, 09:39 — ИА Регнум. В Екатеринбурге за нарушение требований безопасности судебные приставы приостановили на 25 суток деятельность ООО «Уральский шинный завод», об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федеральной службе судебных приставов по региону.

Mil.ru Т-72БМ

Как пояснили в ведомстве, в ходе внеплановой проверки Ростехнадзора выяснилось, что в проектной документации главного производственного корпуса нет данных о сроке эксплуатации этой площадки. На момент проверки обязательные экспертизы зданий на производственном объекте отсутствовали.

При отсутствии экспертизы безопасности данного объекта, возникает реальная угроза жизни и здоровью людей, — отмечают в ведомстве.

В отношении завода возбуждено административное дело по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ («нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов») и назначили наказание в виде приостановления деятельности главного корпуса.

«Судебными приставами-исполнителями главный производственный корпус в осях О-П 47−48 был опечатан сроком на 25 суток», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ООО «Уральский шинный завод» образован на базе Уральского шинного завода, действующего с 1943 года. Завод осуществляет выпуск массивных шин для танков Т-72, Т-80 и Т-90, а также шины для подъемно-транспортных механизмов и спецтехники.