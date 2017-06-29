Брюссель, 29 июня, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Вступило в силу решение Евросоюза о продлении санкций против России до 31 января 2018 года: оно опубликовано в Официальном журнале организации 29 июня.

Iranreview.org Санкции

Решение было принято накануне Советом ЕС по письменной процедуре, не предполагающей проведения заседаний. Экономические санкции против России, действовавшие до 31 июля 2017 года, продлены на шесть месяцев.

В тексте сообщения в Официальном журнале организации говорится, что решение о продлении последовало за отчетом президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель на саммите ЕС 22−23 июня о выполнении минских соглашений.

«Это открыло путь к продлению санкций на шесть месяцев. Совет (ЕС) единогласно принял формальное решение об этом по письменной процедуре», — говорится в документе.

В настоящее время санкционная политика ЕС включает три направления: визовые ограничения в отношении российских граждан (действуют до сентября 2017 года), экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов (продлены до 31 января 2018 года).

Также действуют ограничительные меры в отношении Крыма — до 23 июня 2018 года.

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