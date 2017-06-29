Киев, 29 июня, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Более трех недель без газа продолжают оставаться жители Авдеевки в Донецкой области, сообщает 29 июня пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Согласно сообщению, по данным на 29 июня газоснабжение в городе не восстановлено, около 13 тыс. абонентов остаются без централизованной подачи газа.

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Магистральный газопровод был перебит в результате боевых действий 7 июня, что привело к отключению подачи газа. Выехать ремонтным бригадам для починки трубы не представляется возможным, поскольку сохраняется угроза безопасности для рабочих из-за регулярных боевых действий в районе газопровода.

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Напомним, в Дзержинске (с 2016 года переименован в Торецк) в Донецкой области почти полгода граждане остаются без постоянного водоснабжения, поскольку в начале 2017 года был перебит водопровод. Жители города получают воду только в течение двух часов в сутки. Санэпидемстанция объявила о возможной вспышке эпидемии инфекционных заболеваний.