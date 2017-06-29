Вашингтон, 29 июня, 2017, 09:18 — ИА Регнум. Австралия и США начали крупнейшие в истории совместные военные учения, сообщает 29 июня Reuters.

Корабли США в Индийском океане

Учения должны послать сигнал как союзникам, так и противникам, в числе которых Китай.

В учениях принимают участие 33 тыс. австралийских и американских военнослужащих. Мероприятия пройдут с участием военных кораблей и ударной авиации.

Глава Тихоокеанского командования США адмирал Гарри Харрис прямо подчеркнул, что учения рассматриваются как сигнал Пекину.

«Я доволен сигналом, который эти учения пошлют нашим друзьям, союзникам, партнерам и потенциальным противникам», — заявил Харрис.

Напомним, отношения между США и Китаем в последние месяцы подвергаются серьезным испытаниям, в том числе в связи со спорами о принадлежности островов в Южно-Китайском море, на право обладания которыми претендуют ряд региональных держав. Вашингтон не доволен позицией Китая, стремящегося усилить свое доминирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.