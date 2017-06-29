В Испании раскрыли международную сеть по вербовке в ряды террористов
Мадрид, 29 июня, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Национальная полиция Испании в сотрудничестве с немецкими и британскими правоохранительными органами раскрыла террористическую сеть, в результате чего были задержаны шесть человек, занимавшихся радикальной индоктринацией и набором молодых людей в ряды боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также переправкой их в зоны конфликтов, сообщает издание La Razon.
Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойдо 28 июня доложил, что четверо членов террористической сети были задержаны на испанской Майорке, один — в Германии, и еще один, оказавшийся имамом-салафитом, был задержан в Великобритании.
По данным следствия, все задержанные являются лицами марокканского происхождения и с марокканским гражданством, за исключением арестованного в Германии, у которого испанский паспорт.
Задержанные на территории Испании отрицают свою причастность к радикалам, однако в ходе обысков у них были обнаружены аудиовизуальные материалы, пропагандирующие радикальный исламизм и джихадизм. Кроме того, у следствия есть доказательства организации ими тайных встреч с молодыми людьми, готовыми отправиться в зоны конфликтов для присоединения к террористическим группировкам.
Следствие сообщает, что на раскрытие сети потребовалось два года. В 2015 году полиция Испании обнаружила веб-страницу с видео, демонстрирующим процесс идеологической обработки, вербовки и переправки в Сирию молодого мусульманина, жившего в Испании.
Из этих материалов стало известно, что схема вербовки предполагала наличие распределяемых между вербовщиками ролей, а именно «мудрецов», «загонщиков» и «ловцов».
Организатором сети был салафитский имам, который теперь задержан в Великобритании. Он летал на Майорку, чтобы активизировать группу из четырех человек, арестованных в Испании, осуществлявших функции набора, внушения и радикализации в пользу ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Арестованный в Германии считается духовным и идеологическим референтом салафитского имама. Он поддерживал связь с остальной частью организации и участвовал в пропагандистских видео, производимых группой.
Напомним, по последним данным, с 26 июня 2015 года, когда Министерство внутренних дел Испании повысило террористический уровень опасности в стране до 4 из 5 возможных, силы безопасности арестовали 178 джихадистов в операциях в Испании и за рубежом, а в общей сложности 223 джихадиста с начала 2015 года.