Мадрид, 29 июня, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Национальная полиция Испании в сотрудничестве с немецкими и британскими правоохранительными органами раскрыла террористическую сеть, в результате чего были задержаны шесть человек, занимавшихся радикальной индоктринацией и набором молодых людей в ряды боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также переправкой их в зоны конфликтов, сообщает издание La Razon.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил

Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойдо 28 июня доложил, что четверо членов террористической сети были задержаны на испанской Майорке, один — в Германии, и еще один, оказавшийся имамом-салафитом, был задержан в Великобритании.

По данным следствия, все задержанные являются лицами марокканского происхождения и с марокканским гражданством, за исключением арестованного в Германии, у которого испанский паспорт.

Задержанные на территории Испании отрицают свою причастность к радикалам, однако в ходе обысков у них были обнаружены аудиовизуальные материалы, пропагандирующие радикальный исламизм и джихадизм. Кроме того, у следствия есть доказательства организации ими тайных встреч с молодыми людьми, готовыми отправиться в зоны конфликтов для присоединения к террористическим группировкам.

Следствие сообщает, что на раскрытие сети потребовалось два года. В 2015 году полиция Испании обнаружила веб-страницу с видео, демонстрирующим процесс идеологической обработки, вербовки и переправки в Сирию молодого мусульманина, жившего в Испании.

Из этих материалов стало известно, что схема вербовки предполагала наличие распределяемых между вербовщиками ролей, а именно «мудрецов», «загонщиков» и «ловцов».

Организатором сети был салафитский имам, который теперь задержан в Великобритании. Он летал на Майорку, чтобы активизировать группу из четырех человек, арестованных в Испании, осуществлявших функции набора, внушения и радикализации в пользу ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Арестованный в Германии считается духовным и идеологическим референтом салафитского имама. Он поддерживал связь с остальной частью организации и участвовал в пропагандистских видео, производимых группой.

Напомним, по последним данным, с 26 июня 2015 года, когда Министерство внутренних дел Испании повысило террористический уровень опасности в стране до 4 из 5 возможных, силы безопасности арестовали 178 джихадистов в операциях в Испании и за рубежом, а в общей сложности 223 джихадиста с начала 2015 года.