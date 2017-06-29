Абакан, 29 июня, 2017, 09:00 — ИА Регнум. В селе Июс Орджоникидзевского района Хакасии в 2017 году всё-таки появится новая школа на 150 мест. А скандальный недострой, который изначально планировался как школа, и на который потратили около 80 млн рублей, хотят сделать зданием для социальных нужд.

R-19.ru Построить школу в Июсе власти Хакасии обещают уже в этом году

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, работа по строительству новой школы в Юисе, по распоряжению главы региона Виктора Зимина, должна начаться уже со следующей недели (3−9 июля 2017 года). Этот вопрос обсудили на совещании, которое Зимин провёл со строителями, руководителями профильных министерств и ведомств.

«Вопросы, по которым вас собрал, требуют оперативных коллегиальных решений с учётом мнений присутствующих здесь специалистов. Мы защитили строительство новой школы на 150 мест в селе Июс на встрече с министром образования Российской Федерации Ольгой Васильевой. И мы её сдадим, построим за пять месяцев! Будем строить в три — четыре смены, проводить штабы, но выполним взятое обязательство», — заявил глава Хакасии.

Что касается недостроенного объекта, в который вложены серьёзные финансовые ресурсы, по словам Виктора Зимина, «решение по перепрофилированию здания принято»: «Будем параллельно вести реконструкцию объекта, которым смогут пользоваться все сельчане». Планируется, что в здании будет находиться культурно-досуговый центр или физкультурно-оздоровительный комплекс. В настоящее время этот вопрос решается.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июне текущего года в Хакасии разразился громкий скандал. В республиканском следственном управлении СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества при строительстве школы. По информации ведомства, школу, на строительство которой было потрачено около 80 млн рублей (около 20 миллионов из федерального бюджета и более 60 миллионов — из республиканского, остальные средства — из местного бюджета), собирались сносить.

По предварительным данным, с марта 2011 по декабрь 2013 года в селе Июс Орджоникидзевского района возводилась школа металло-каркасного типа на 250 учащихся. Строительство велось по республиканской программе «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013−2020 годы». Для этих целей был заключён муниципальный контракт между МБОУ «Июсская школа» и ООО «Абаканская строительная компания».

В итоге в 2013 году строительство объекта было приостановлено. Заключение о техническом состоянии строительных конструкций было неутешительным. Выяснилось, что недострой необходимо демонтировать в связи со значительным снижением несущей способности, работоспособности и функциональной пригодности. Кроме того, было зафиксировано несоответствие проектным параметрам и требованиям нормативных документов. Расследование уголовного дела продолжается.