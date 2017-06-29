Гвиана, Франция, 29 июня, 2017, 09:01 — ИА Регнум. Во Французской Гвиане с космодрома Куру успешно произведен запуск ракеты-носителя Ariane 5. Об этом сообщила компания Arianespace, оператор космодрома, обслуживающая коммерческие старты.

Tieum512 Рокета Ariane 5

Ракета вывела на орбиту два телекоммуникационных спутника связи.

Один из них — аппарат GSAT-17, который принадлежит Индийской организации космических исследований. Он будет оказывать телекоммуникационные услуги на территории Индии. Предполагается, что аппарат прослужит не меньше 15 лет. Его масса составляет 3,5 тонны.

Спутник оснащен транспондерами для предоставления услуг телевещания, а также оборудованием для мобильной спутниковой связи, ретрансляции данных и обеспечения поисково-спасательных операций. Второй аппарат — Hellas Sat 3/Inmarsat S EAN, который является собственностью греческой компании Hellas-Sat и британского оператора Inmarsat. Этот аппарат будет предоставлять телекоммуникационные услуги на территории стран Европы, Среднего Востока и Африки.

Отметим, спутники должны были быть выведены на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX. Однако она оказалась не готова к работе в оговоренные сторонами сроки, поэтому было принято решение о запуске аппаратов ракетой Ariane 5.