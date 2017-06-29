Пекин, 29 июня, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Китай подозревает правительство Австралии в попытке шпионажа за страной и слежке за гражданами КНР, находящимися в Австралии, пишет китайский таблоид «Хуаньцю шибао» со ссылкой на сотрудника органов безопасности страны.

Рене Магритт. Шпион. 1928

По данным источника, Австралия «преднамеренно вела разведывательную работу по Китаю», при этом регулярно обвиняя Пекин в шпионаже.

Кроме того, австралийские агенты якобы пытаются завербовать китайцев, чтобы стимулировать их на подрывную деятельность в Китае.

Издание напоминает, что ранее МИД КНР раскритиковал телевидение Австралии за сюжет о «внедрении» Китая в Австралию.

«Под предлогом предотвращения «китайской шпионской угрозы» оперативники австралийской разведки ведут тщательную слежку за китайцами и китайским посольством в Австралии», — сказал собеседник «Хуаньцю шибао».

Также он обвинил Австралию в краже китайских технологий и сообщил о многочисленных подслушивающих устройствах в посольстве Китая в стране.