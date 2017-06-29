Китай подозревает Австралию в шпионаже и краже технологий — СМИ
Пекин, 29 июня, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Китай подозревает правительство Австралии в попытке шпионажа за страной и слежке за гражданами КНР, находящимися в Австралии, пишет китайский таблоид «Хуаньцю шибао» со ссылкой на сотрудника органов безопасности страны.
По данным источника, Австралия «преднамеренно вела разведывательную работу по Китаю», при этом регулярно обвиняя Пекин в шпионаже.
Кроме того, австралийские агенты якобы пытаются завербовать китайцев, чтобы стимулировать их на подрывную деятельность в Китае.
Издание напоминает, что ранее МИД КНР раскритиковал телевидение Австралии за сюжет о «внедрении» Китая в Австралию.
«Под предлогом предотвращения «китайской шпионской угрозы» оперативники австралийской разведки ведут тщательную слежку за китайцами и китайским посольством в Австралии», — сказал собеседник «Хуаньцю шибао».
Также он обвинил Австралию в краже китайских технологий и сообщил о многочисленных подслушивающих устройствах в посольстве Китая в стране.