Казань, 29 июня, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Наставник сборной Чили по футболу Хуан Антони Торроха Пицци после матча с Португалией признался, что Казань очень красивый город, передает 29 июня «Чемпионат».

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Пицци отметил, что в столице Татарстана его команду очень тепло приняли.

«Я здесь был ранее, ещё зимой, — говорит Пицци. — Этот город может быть очень холодным, со снегопадами. Как бы то ни было, мне здесь очень нравится в любое время года».

При этом наставник чилийцев добавил, что им не хватило времени, чтобы ознакомиться со всеми достопримечательностями города.

«Всем советую побывать в Казани. Это прекрасный, очень красивый город», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня сборная Чили переиграла команду Португалии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0 в матче ½ финала КК-2017. Встреча проходила на стадионе «Казань Арена».