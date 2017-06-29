Вашингтон, 29 июня, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Женщина в США приговорена к 130 годам тюрьмы за убийство своих детей, сообщает 29 июня Associated Press.

Barnellbe Тюрьма

Во время судебного заседания, обвиняемая полностью признала свою вину в убийстве детей.

30-летняя Амбер Пазтор из округа Элкхарт в штате Индиана признана виновной в убийстве своей 7-летней дочери и 6-летнего сына.

Женщина заключила соглашение со следствием, признав себя виновной, однако при этом она настаивала на своей психической невменяемости.

Пазтор похитила своих детей 26 сентября 2016 года из дома своих родственников. Позднее их тела были обнаружены в украденной машине.

Женщина также обвиняется в убийстве своего соседа 66-летнего Фрэнка Макомбера, которое произошло также в сентябре 2016 года.