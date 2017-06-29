Вашингтон, 29 июня, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Введение запрета на использование структурами Пентагона продукции российской компании «Лаборатория Касперского» рассматривается в Сенате Конгресса США, пишет Hill.

David Orban Флаг Лаборатории Касперского

Уточняется, что запрет предусмотрен в проекте нового американского военного бюджета. Источником информации издание называет корреспондента Reuters Дастина Волца, заявившего в социальной сети о том, что запрет в проекте бюджета обоснован возможным влиянием на «Лабораторию Касперского» российского правительства.

Также издание приводит заявление, которое сделали в «Лаборатории Касперского». В нем говорится, что компания никак не связана с российским правительством.

Инициатором мер в отношении российской компании выступила сенатор Джин Шахин (Демократическая партия, штат Нью-Хэмпшир, США). По ее словам, «связь» «Лаборатории Касперского» с Кремлем существует, сообщает Reuters.

Шахин считает, что «Лаборатории Касперского» «нельзя доверять защиту жизненно важной части национальной безопасности США».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным NBC, 27 июня ФБР побывало у сотрудников «Лаборатории Касперского», находящихся в США. Американские власти подозревают владельца «лаборатории» Евгения Касперского в «связях с некоторыми представителями российской разведки».