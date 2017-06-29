Амстердам, 29 июня, 2017, 08:35 — ИА Регнум. В Нидерландах объявили о розыске трех бывших террористов «Фракции Красной Армии» (RAF), немецкой леворадикальной террористической организации, действовавшей в ФРГ и Западном Берлине в 1968—1998 годах, пишет 28 июня Der Spiegel.

Логотип RAF

Местные СМИ, ссылаясь на сообщения представителей полиции города Утрехта, сообщили об усилении поиска преступников, которые скрываются от органов полиции нескольких стран ЕС на протяжении более 25 лет.

Они обвиняются в совершении ряда громких преступлений в Германии и Швеции. После того как летом 2015 года они напали на инкассаторов в Швеции, преступники были объявлены в международных розыск.

Предполагается, что речь идет о 57-летней Даниэле Клетте, 58-летнем Фолькере Штаубе и Буркхарде Гарвеге, чей возраст неизвестен.

Голландская полиция считает, что из-за предполагаемого безденежья преступников, в ближайшее время могут произойти новые ограбления, поэтому жителям нужно быть бдительными, добавляет издание.

Отметим, что RAF была организована по образцу южноамериканских партизанских групп и рассматривала свою деятельность как городскую партизанскую войну против государственного аппарата.

Террористическая организация ответственна за совершение более 30 убийств, ограбление банков, взрывы различных учреждений и покушение на высокопоставленных лиц.