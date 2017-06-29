Москва, 29 июня, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Нефть Brent торговалась 28 июня в диапазоне $46,15 — $46,72 до выхода отчета Минэнерго США. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 23 июня, увеличились на 0,118 млн, до 509,2 млн баррелей (прогноз был — 2,585 млн баррелей).

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При этом товарные запасы бензина уменьшились на 894 тыс., до 240,972 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 223 тыс., до 152,272 млн баррелей. Добыча нефти сократилась на 100 тыс., до 9,250 млн баррелей в день. За год увеличилась 628 тыс. баррелей.

Данные Минэнерго США оказались лучше, чем данные Американского института нефти (API), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. По итогам дня баррель Brent подорожал до $47,44, в Азии — до $47,57. После того, как покупатели прошли уровень $47, теперь они нацелились в $48 за баррель.

Внутридневные индикаторы неудачно стоят для покупок фьючерсов на нефть, поэтому есть мнение, что новое ралли по Brent начнётся после отката цены к уровню $47.

Американский доллар снижается по всему рынку, поэтому покупатели пользуются его слабостью, чтобы подняться повыше. Уровень $48 является сильным сопротивлением. Покупатели с первого раза вряд ли его пройдут.

Напомним, 28 июня торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,41%, до $47,31 за баррель, WTI — на 1,13%, до $44,74 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2017 года на СПбМТСБ выросла на 0,31%, до $44,50 за баррель.

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