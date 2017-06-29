Исламабад, 29 июня, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Число жертв утечки топлива из бензовоза в Пакистане достигло 171 человека, сообщает 29 июня GeoTV.

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Новые жертвы трагедии находились на лечении в ожоговом отделении больницы Ништар в городе Мултане.

В настоящее время в госпитале находится еще 27 человек, состояние которых оценивается как тяжелое.

28 июня здесь же скончался водитель бензовоза, крушение которого вызвало массовую гибель людей.

Напомним, 25 июня на автомагистрали Пакистана произошла автокатастрофа, когда на дороге перевернулся бензовоз, перевозящий горючие из портового города Карачи в провинцию Пенджаб.

Возникшая утечка топлива привлекла внимание местных жителей, которые с помощью канистр начали его разворовывать. В результате возгорания, толпа людей была охвачена пламенем, свыше 150 человек погибли на месте, остальные скончались от полученных ожогов в отделении больницы.