Москва, 29 июня, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 28 июня открылись снижением по курсу рубля. Российский рубль ослаб днем в парах с иностранными валютами, но к закрытию торговой сессии отыграл все дневные потери и вышел в плюс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Его укреплению способствовал рост нефтяных котировок после выхода данных министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе.

Несмотря на незначительное повышение запасов сырой нефти, снизились добыча нефти, запасы бензина и дистиллятов. Нефтетрейдеры дали положительную оценку отчету. Баррель Brent на новостях подорожал до $47,44.

В качестве сдерживающего фактора ослабления рубля выступили аукционы Минфина РФ, на которых ведомство полностью разместило два выпуска ОФЗ на сумму 35 млрд рублей. Спрос составил 40,32 млрд рублей.

29 июня на торгах в Азии Brent стоит $47,42 за баррель. Технические условия неблагоприятны для дальнейшего повышения нефтяных котировок. Есть вероятность их снижения до $46,95/47,00. Потом рост возобновится до уровня $48.

При таком развитии событий на нефтяном рынке днем ожидается повышение курса доллара до 59,45 рубля, во второй — снижение до 58,88 рубля. По паре евро/рубль ожидается снижение до 66,95 рубля к концу торговой сессии.

Напомним, 28 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 29,00 коп. (-0,49%), до 59,20 руб., курс евро — на 8,50 коп. (-0,13%), до 67,38 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,1 млрд (+7.89%), евро/рубль — 619,4 млн евро (+52,52%).

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