Саратов, 29 июня, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Замглавы Росавтодора Игорь Астахов на совещании в Саратове 28 июня заявил, что за два года — 2017 и 2018 — количество федеральных автодорог, находящихся в нормативном состоянии, вырастет на 14%.

Иван Шишкин. Дорога. 1890-е

По его словам, в целом в России состояние федеральных дорог находится на «достаточно неплохом уровне». Так, по состоянию на начало 2017 года нормативному состоянию соответствует 71% дорог.

«К концу 2017 года эта планка, по нашим планам, должна подняться до 78%, и к концу 2018 года… мы должны достичь показателя 85% соответствия сети», — сказал Астахов.

Напомним, в 2016 году бюджеты регионов России получили за счет сборов системы «Платон» на ремонт дорог и мостов 22,9 млрд рублей. Благодаря первым сборам системы «Платон», удалось отремонтировать более 1 тыс. километров самых проблемных дорог в 40 регионах и городах.

Данная практика с 2017 года будет продолжена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Его целевыми показателями является снижение числа мест концентрации ДТП на дорожной сети крупнейших городских агломераций (к уровню 2016 г.) в 2018 году — на 50%, в 2025 году — на 85%.

В январе 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что с 2010 по 2017 год доля федеральных дорог, которые соответствуют нормативным требованиям, увеличилась с 39 до 71%. К 2020 году в «хорошем» состоянии должно быть около 85% федеральных дорог.