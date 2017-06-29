Москва, 29 июня, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Выручка от продажи новых автомобилей иностранного производства в России за пять месяцев с начала года составила 650 миллиардов рублей, сообщает «АВТОСТАТ».

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"Согласно результатам исследования, за этот период россияне потратили на покупку иномарок 650 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Автомобильная марка, которая принесла наибольшую выручку — Toyota. С января по май 2017 года в России было продано этих машин на сумму 80 миллиардов рублей, что на пять процентов меньше прошлогоднего показателя.

На втором месте — производитель KIA, этих южнокорейских машин было продано на сумму 74 миллиардов рублей. Сумма выручки увеличилась на 32%.

Третьей маркой оказался Mercedes-Benz: этих машин в России купили на сумму 60 миллиардов рублей. Отмечается падение выручки на восемь процентов.

На четвертом месте южнокорейский Hyundai: 58 миллиардов рублей, прирост выручки 18%. На пятом — BMW: 44 миллиарда рублей, прирост — восемь процентов.

Уточняется, что доля иномарок в выручке на рынке России — 90%, тогда как лишь десять процентов составляет выручка от продажи российских машин. Эта выручка за указанный период составила 67 миллиардов рублей, прирост 12%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня официальный представитель Datsun на российском рынке ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» объявила об отзыве 17 778 автомобилей Datsun из-за выявленного дефекта топливной трубки.