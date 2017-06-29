Донецк, 29 июня, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Решить мирным путем конфликт в Донбассе возможно только через выполнение Минских соглашений, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко, сообщает 28 июня «ДНР24».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

По его словам, есть два пути решения проблемы — военный и мирный. Однако только последний путь позволит разрешить военный конфликт таким образом, чтобы избежать лишнего кровопролития.

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Глава республики отметил, что выполнение Минских соглашений важно для достижения позитивных результатов для ДНР, таких, как: признание ДНР мировой общественностью, установление границ республики и окончательное оформление нового независимого государства.

«Как глава [ДНР] отвечу так: это (выполнение Минских соглашений) единственный на сегодняшний момент способ, ниточка, которая, может быть, позволит нам решить в нашу пользу те проблемы, которые в Минске озвучены», — сказал Захарченко.

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Напомним, военные действия в Донбассе, развязанные киевской хунтой, продолжаются с 2014 года. С тех пор Украина и Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) дважды подписывали Минские соглашения, согласно которым обе стороны обязуются урегулировать конфликт мирным путем. Тем не менее, украинская власть продолжает эскалацию военных действий, подтягивая войска к линии фронта и продолжая артобстрелы.