Глава ДНР: Мирное решение конфликта – это выполнение Минских соглашений
Донецк, 29 июня, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Решить мирным путем конфликт в Донбассе возможно только через выполнение Минских соглашений, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко, сообщает 28 июня «ДНР24».
По его словам, есть два пути решения проблемы — военный и мирный. Однако только последний путь позволит разрешить военный конфликт таким образом, чтобы избежать лишнего кровопролития.
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Глава республики отметил, что выполнение Минских соглашений важно для достижения позитивных результатов для ДНР, таких, как: признание ДНР мировой общественностью, установление границ республики и окончательное оформление нового независимого государства.
«Как глава [ДНР] отвечу так: это (выполнение Минских соглашений) единственный на сегодняшний момент способ, ниточка, которая, может быть, позволит нам решить в нашу пользу те проблемы, которые в Минске озвучены», — сказал Захарченко.
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Напомним, военные действия в Донбассе, развязанные киевской хунтой, продолжаются с 2014 года. С тех пор Украина и Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) дважды подписывали Минские соглашения, согласно которым обе стороны обязуются урегулировать конфликт мирным путем. Тем не менее, украинская власть продолжает эскалацию военных действий, подтягивая войска к линии фронта и продолжая артобстрелы.