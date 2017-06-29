Брюссель, 29 июня, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Страны НАТО увеличат расходы на оборону в 2017 году на $12 млрд, то есть на 4,3% больше чем в 2016 году, пишет 28 июня Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в Брюсселе, отметив, что, таким образом, расходы на оборону повышаются третий год подряд.

В целом оборонный бюджет НАТО с 2014 года увеличился на $46 млрд.

Выделяемые средства идут на покупку нового оборудования, зарплаты сотрудникам, выплаты пенсий, а также на присутствие НАТО в Афганистане и Косово, пишет издание.

Однако Столтенберг подчеркнул, что, несмотря на рост расходов на оборону, лишь шесть из 29 стран НАТО выполнят в 2017 году требования тратить 2% от ВВП на военные расходы альянса.

Помимо США ожидается, что ими будут Греция, Эстония, Великобритания, Польша и Румыния.

По оценкам 2016 года, Германия тратила на военные нужды НАТО лишь 1,2% от своего ВВП.

Напомним, на саммите НАТО в Брюсселе 25 мая президент США Дональд Трамп с критикой в адрес партнеров страны по НАТО, потребовав от других членов следовать обещаниям 2014 года.

Тогда на саммите НАТО все государства договорились увеличить расходы на оборону до 2% ВВП до 2024 года.