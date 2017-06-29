Пекин, 29 июня, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Китай и Россия обсуждают «дорожную карту», разработанную Москвой по преодолению ядерного кризиса КНДР и поддержания мира в районе Северо-Восточной Азии, сообщает 29 июня газета «Жэньинь жибао».

Mil.ru Флаги КНДР и России

Общаясь с прессой на очередном брифинге, пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан заявил, что предложения Пекина по преодолению корейского кризиса очень схожи с тем, что предлагает Россия в разработанной ею «дорожной карте».

Как стало известно ранее, заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов заявил агентству «Спутник», что Москва предлагает сторонам конфликта вокруг северокорейской ядерной программы преодолевать противоречия посредством диалога без выдвижения каких-либо предварительных условий.

«Китай намерен поддерживать тесное взаимодействие с Россией и в дальнейшем продолжать обсуждение дорожной карты», — заявил Лу

Он отметил также, что Китай полностью претворил свои обязательства по введению санкций против КНДР, что было предписано решением Совбеза ООН, а также призвал к мирному и дипломатическому решению любых противоречий в дальнейшем.