Харьков, Украина, 29 июня, 2017, 07:48 — ИА Регнум. Демонтаж барельефа советскому маршалу Георгию Жукову, четырежды Герою СССР, с многоэтажного здания в Харькове проведен после переименования улицы, заявил ответственный секретарь городской комиссии по вопросам топонимики и охране историко-культурной среды при Харьковском городском совете Алексей Хорошковатый, сообщает «Медиапорт».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Памятник

Барельеф находился на фасаде здания по адресу проспект Московский, 190/1 — у станции метро «Дворец спорта». Демонтирован он был после того, как проспект Маршала Жукова был переименован в проспект Петра Григоренко. Как пояснил Хорошковатый, доска с барельефом до переименования служила указателем.

«Это была доска-указатель, — сказал чиновник. — Она была демонтирована в штатном режиме, поскольку проспект переименован. Как материальная ценность она будет храниться на складе балансодержателя».

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Напомним, весной 2017 года в Харькове был демонтирован другой барельеф Жукову, расположенный на фасаде школы.

8 мая 2017 года в Одессе украинские националисты демонтировали памятный камень Жукову, установленный ранее жителями города Одессы на проспекте Жукова (переименован в проспект Небесной сотни).

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В ночь на 25 июня 2017 года в Одессе была демонтирована мемориальная доска Жукову, установленная на одноименном проспекте.