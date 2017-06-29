Барнаул, 29 июня, 2017, 07:42 — ИА Регнум. В Октябрьский суд Барнаула сегодня, 29 июня, направлено уголовное дело о резонансном ДТП со смертельным исходом, произошедшим в конце апреля 2017 года на проспекте Ленина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил помощник прокурора Барнаула Вячеслав Лахонин.

Светлана Шаповалова Пешеходный переход в Барнауле

Владелец внедорожника BMW X5, который на бешеной скорости промчался на красный сигнал светофора, врезался в автомобиль LADA, а потом еще и сбил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, может получить до 9 лет лишения свободы. Дело в том что оба пострадавших ‑ и водитель «Лады» и девушка — скончались, а сам виновник в момент аварии был пьян.

Это ЧП попало в поле зрения камеры видеонаблюдения. На видеокадрах, позднее попавших в социальные сети, видно что за гонщиком следовали сотрудники ГИБДД. Однако, начальник пресс-службы краевого управления МВД Светлана Ляпунова утверждает, что преследование не могло спровоцировать ДТП.

«Наши сотрудники обратили внимание на нехарактерное поведение водителя за рулём, и подозреваемому был подан сигнал об остановке. Водитель этот сигнал проигнорировал, он просто-напросто резко увеличил скорость, и в связи с тем, что он находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, он не справился с управлением и совершил тяжкое ДТП», — пояснила Светлана Ляпунова.

Позднее выяснилось, что на момент свершения ДТП обвиняемый уже был лишен права управления транспортным средством за вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года в Алтайском крае было выявлено более 4000 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. По вине нетрезвых водителей произошло более 40 дорожно-транспортных происшествий с десятками раненых.