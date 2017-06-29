Вашингтон, 29 июня, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Посол США в ООН Никки Хейли отвергла возможность переезда посольского представительства в «Трамп-Тауэр», сообщает 29 июня Associated Press.

Daniel Huizinga Трамп-Тауэр. Чикаго. США

Хейли подчеркнула, что ее резиденция останется на прежнем месте до тех пор, пока она там работает.

«Я не переезжаю в «Трамп-Тауэр», — отметила Хейли, добавив, что планирует остаться в текущей резиденции.

Ранее представительство посла ООН было перенесено из отеля Waldorf Astoria в связи с покупкой этого здания китайской компанией, что вызвало опасения относительно возможного шпионажа со стороны Пекина.

Резиденция была перенесена в здание недалеко от штаб-квартиры ООН, но в СМИ просочилась информация о том, что ее размещение планируется якобы в небоскреб на Манхэттене, носящем имя президента США.

Напомним, Никки Хейли занимает должность посла США в ООН с 27 января 2017 года. Ранее, член Республиканской партии Хейли занимала пост губернатора штата Южная Каролина с 2011 по 2017 год.