Белград, 29 июня, 2017, 07:27 — ИА Регнум. Новым премьер-министром Сербии стала 41-летняя Ана Брнабич, первая женщина на этом посту главы правительства страны.

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Она открыто заявляет о своей нетрадиционной ориентации, и, как считают эксперты, будет делать все возможное, чтобы защитить представителей ЛГБТ-сообществ, пишет 28 июня Der Spiegel.

Напомним, что 15 июня на должность премьер-министра она была назначена президентом Александром Вучичем, а 16 июня в парламенте прошло голосование по ее кандидатуре.

Она пообещала ускорить переговоры с ЕС о вступлении Сербии в Евросоюз, а также вести сбалансированную внешнюю политику, «маневрируя» между ЕС, Россией, США и Китаем, пишет издание.

Однако эксперты считают, что при Брнабич Белград еще теснее сблизится с Брюсселем и отдалится от Москвы.