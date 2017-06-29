Иркутск, 29 июня, 2017, 07:27 — ИА Регнум. В Иркутской области за минувшие сутки пожарными ликвидирован 21 пожар на общей площади более 12,5 тыс. га, сообщили 29 июня корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Сообщается, что 29 июня в локализованном состоянии находятся девять лесных пожаров общей площадью 9,6 тыс. га, покрытых лесом, 1 тыс. га редколесья и 4,5 тыс. нелесных гектаров.

«В зоне постоянного космического наблюдения находится 21 пожар: шесть — в Бодайбинском, по три — в Тулунском, Усть-Удинском, Заларинском, Мамско-Чуйском и Катангском районах. Общая площадь этих возгораний составляет 17 424 лесных гектара, 16 474 га редколесья и лесотундры», — отметили в правительстве.

Областной комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС было принято решение их «закрыть».

В тушении лесных пожаров было задействовано 1139 человек и 226 единиц наземной техники.

«Авиационный мониторинг, доставку личного состава и грузов осуществляли четыре самолета Ан-2, три CESSNA-172, один Як-18, четыре вертолета Ми-8», — подчеркнули в администрации региона.

Напомним, в Иркутской области установилась аномальная жара, а среднесуточные показатели бьют рекорды. Температура выше климатической нормы на семь градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 июня в Иркутской области введён режим ЧС, связанный со сложной лесопожарной обстановкой. Запрет действует на посещение леса, на въезд в леса транспортных средств. Запрещено ведение лесозаготовительных и иных видов работ на территории лесного фонда.