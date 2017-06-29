Бразилиа, 29 июня, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Визит президента Бразилии Мишела Темера на саммит G20 отменен, заявили в пресс-службе главы государства, сообщает бразильский портал UOL.

G20.org G20 2017. Германия

По данным портала, не подтвержденным в администрация Темера, отказ от поездки связан с обвинениями в коррупции, выдвигаемыми в отношении главы государства. Темера подозревают в получении крупной взятки от руководства крупной международной фирмы.

Напомним, саммит G20 состоится в Гамбурге (Германия) 7−8 июля 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июня бразильская прокуратура выдвинула против Темера обвинения в пассивной коррупции. Это первый случай в истории Бразилии, когда против действующего президента выдвигаются уголовные обвинения.

Обвинения были озвучены в Верховном суде. Следующая фаза обвинительного процесса — передача обвинительного акта судом в Палату депутатов парламента.

Для утверждения депутатами текст обвинения должен получить одобрение не менее двух третей от полного состава Палаты. В случае одобрения депутатами ходатайства прокурора Верховный Суд будет анализировать дело в его полном объеме, а президент будет отстранен от своих обязанностей в течение 180 дней.

Согласно бразильскому законодательству, пассивная коррупция наказывается лишением свободы на срок от двух до 12 лет, включая денежный штраф.

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