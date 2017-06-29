Волгоград, 29 июня, 2017, 07:09 — ИА Регнум. В Волгоградской области инспекторы комитета природных ресурсов проводят рейды по местам несанкционированных свалок, передает ОТР.

Colin Delaney Свалка

Они ищут нарушителей, которые оставляют там мусор. Только за прошлую неделю экспертам удалось задержать 26 мусороперевозчиков, которые собирались оставить отходы в неположенных местах. Среди нарушителей как предприниматели, так и обычные жители. Инспекторы их штрафуют. За незаконный сброс отходов физическим лицам придется заплатить до двух тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — до пяти. Впрочем, это еще не все. Штраф за ущерб, нанесенный экологии, может составлять до 100 тысяч рублей.

Роман Федченко, начальник отдела государственного экологического надзора Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области:

«Нарушителю выдается предписание на устранение нарушения, на уборку того вида отходов, который он сбросил. Со сроком определенным устранения. По истечению срока проводится проверка. Если не устранено — готовится иск в суд. Но чаще всего они все устраняют».

Такие рейды по области инспекторы проводят каждый день. Это связано, в том числе, с объявленным в стране годом экологии. По словам специалистов, благодаря проверкам за три года количество незаконных свалок в области уменьшилось вдвое.