Париж, 29 июня, 2017, 07:01 — ИА Регнум. Председатели политических фракций Европарламента написали письмо турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с требованием освободить немецкого журналиста Дениза Юцеля, пишет 28 июня Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, Юцель находится в турецкой тюрьме уже четыре месяца: до сих пор без официального обвинения, без судебного разбирательства, в одиночной камере, имея лишь час в неделю на встречу с женой и адвокатами.

Он был задержан в конце февраля 2017 года по обвинению в пропаганде терроризма. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно называл его шпионом, террористом и немецким агентом.

Председатели крупнейших фракций Европарламента, в том числе два немецких депутата Манферд Вебер (Христианско-социальный союз) и Ска Келлер (партия Зеленых), напоминают турецкому руководству о том, что действия против журналиста нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

Турецкое руководство постановило о закрытии более 200 редакций, об аресте более 200 журналистов, рискуя тем самым окончательно лишиться возможности когда-либо стать членом Евросоюза, пишет издание.