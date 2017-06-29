Берлин, 29 июня, 2017, 06:58 — ИА Регнум. Католическая церковь озабочена немецким «браком для всех» — Der Spiegel.

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Об этом заявили духовные лица на Конференции католических епископов Германии 28 июня, которые считают, что законные браки среди представителей сексуальных меньшинств «прервут передачу жизни».

Председатель конференции кардинал Рейнхард Маркс отметил, что ему очень жаль, что «христианский взгляд на брак и государственная концепция расходятся».

Напомним, Ангела Меркель резко смягчила свою позицию по вопросу однополых браков: 27 июня на мероприятии, организованном изданием Brigitte в Берлине, она заявила, что во время принятия предвыборной программы Союза ХДС/ХСС (коалиция Христианско-демократического и Христианско-социалистического союзов), депутаты от обеих партий вправе самостоятельно принять решение по вопросу «брака для всех».

Как сообщало ИА REGNUM, обе партии, и ХДС и ХСС, всегда выступали против принятия закона об однополых браках, так как это противоречит христианским нормам, пишет издание.

Но, как показал опрос, большинство депутатов ХДС и ХСС поддержали бы закон, если бы не придерживались партийной дисциплины.

Гражданские однополые браки официально разрешены в Германии с 2001 года, но эти пары не имеют права регистрировать свой брак на государственном уровне.

Вопрос легализации однополых браков как условие участия в любом коалиционном правительстве выдвинули Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободная партия Германии и партия Зеленых также поддержали СДПГ.

За принятие однополых браков депутаты от Союза ХДС/ХСС будут «заново» голосовать 30 июня.

Не исключено, что если за легализацию таких браков проголосует большинство, то после проведения парламентских выборов в Германии 24 сентября представители сексуальных меньшинств смогут регистрировать свой брак официально.