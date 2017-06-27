Петропавловск-Камчатский, 29 июня, 2017, 06:31 — ИА Регнум. На Камчатке с 1 июня, когда на полуострове стартовала лососевая путина, по данным на конец месяца, объемы вылова уже почти вдвое превышают показатели аналогичного периода 2015 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Росрыболовстве, уже выловлено более 11,5 тыс. тонн красной рыбы.

Publicdomainpictures.net Лосось в реке

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По данным ведомства, этот объем на 47% больше, чем было за один месяц большой рыбалки в 2015 году.

«Сейчас в уловах преобладает нерка и чавыча, их вылов составил 10 тыс. 708,3 тонны и 223,4 тонны соответственно», — пояснили в Росрыболовстве.

Тем временем, на реках Камчатки работают ученые, которые проводят оценку состояния запасов рыбы. Это позволяет в оперативном порядке оценивать параметры производителей тихоокеанских лососей, в том числе определяющие и интенсивность освоения рекомендуемых к вылову объемов.

«По предварительным результатам наблюдений ученых, скат горбуши довольно обилен как для рек западно-камчатского побережья, где в 2016 году осуществлялся нерест урожайного поколения, так и для восточно-камчатских рек, в которых численность горбуши четного поколения в последнее время увеличивается», — пояснили специалисты КамчатНИРО.

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В нечетные годы основной подход рыбы наблюдается на восточном побережье Камчатки, а в четные — на западном.

Еще далеко не все предприятия Камчатки приступили к рыбалке. В этом году основной промысел идет на восточном побережье региона, а к путине сейчас готовятся рыбопромышленники на западном побережье. Здесь рыбалка начнется уже в ближайшее время. Кроме того, рыба начала идти и на севере региона, куда уже завершается заезд работников на предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, «краснаяк путина продлится на Камчатке до осени. Изначально рыбакам разрешено выловить 168 тыс. тонн рыбы. Но если подходы лососей будут высокими, объем могут и увеличить.