Владивосток, 29 июня, 2017, 06:48 — ИА Регнум. Органы власти в регионах Дальнего Востока создают административные барьеры для реализации инвестпроектов и требуют у предпринимателей лишние бумаги, что в итоге препятствует ускоренному развитию макрорегиона. Такую проблему на коллегии по защите прав инвесторов ДФО озвучил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бег с препятствиями

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По его мнению, «существенные упущения в стратегическом планировании, препятствующие ускоренному развитию Дальнего Востока», допускают региональные органы власти. В пример Юрий Чайка привёл ситуации в Приморье, где ни один инвестпроект не получает господдержки и в Хабаровском крае, где обещанной государством помощью воспользовались 35 инвесторов из 320.

Помимо этого, в дальневосточных регионах у предпринимателей требуют излишние бумаги, не исключено и установление административных барьеров для инвесторов, также отметил Генпрокурор РФ.

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Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка назвал административное давление ключевым негативным фактором для инвестклимата ДФО. Глава Минвостокразвития привёл статистику, в соответствии с которой давление со стороны органов власти или естественных монополий ощущают на себе порядка 27% инвесторов, и этот показатель в 3 раза выше, чем в среднем по России. В основном предприниматели Дальнего Востока жаловались на барьеры со стороны налоговой службы, Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Галушка призвал воспользоваться мировым опытом и сократить количество проверок на 30−90%, а отдельные категории бизнеса от них вообще освободить.

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Юрий Чайка в числе препонов, мешающих макрорегиону развиваться, назвал также несвоевременное совершенствование региональной нормативно-правовой базы, противоречия в административных регламентах по предоставлению публичных услуг в градостроительной сфере, бюрократические препятствия при предоставлении земельных участков, нарушение требований к проведению проверок юридических лиц, работающих в пределах территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

Так, резиденту Свободного порта Владивосток предоставили землю для создания транспортно-логистического комплекса только через полгода и уже в ходе проверки Генпрокуратуры.

В Хабаровске дальневосточная девелоперская компания только с помощью надзорных органов смогла подключить построенный гостиничный комплекс к сетям теплоснабжения, а до обращения в Генпрокуратуру пыталась безрезультатно решить эту проблему в течении более трёх лет.

Всего, по данным заместителя генпрокурора РФ Юрия Гулягина, в ходе проверки в апреле-мае 2017 года в регионах Дальнего Востока было пресечено 1100 нарушений закона в части защиты прав инвесторов. По итогам надзорных действий возбуждено 8 уголовных дел и 61 административное производство.

Примеры нарушений таковы: в Хабаровском крае с инвесторов при предоставлении финансовой поддержки незаконно собрали более 1 млн рублей средств за проверку документов специализированным фондом, в Якутии не предоставили помощь из-за 1 копейки долга по налогам, выявлялись также многочисленные факты нарушения прав инвесторов в сфере землепользования. Комментируя нарушения, Юрий Гулягин предложил существенно ужесточить наказание за препятствование деятельности инвесторов и предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство признало программу развития Дальнего Востока и Забайкалья самой провальной в РФ. По эффективности исполнения она заняла последнее место, в связи с чем её финансирование собирались урезать в 20 раз, но, возможно, из-за повышенного внимания СМИ к этой теме, планы были затем изменены.

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