Берлин, 29 июня, 2017, 06:19 — ИА Регнум. Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Габриэль Зигмар открыли 28 июня в Краснодаре четырнадцатую Конференцию городов-партнеров двух стран, пишет Der Spiegel.

Mid.ru Сергей Лавров и Зигмар Габриэль

Официальные партнерские отношения поддерживаются между 23 субъектами Российской Федерации и 14 федеральными землями Германии, насчитывается более ста пар городов-побратимов.

Зигмар отметил, что диалог на уровне регионов, городов и местных общин помогает укреплять взаимное доверие.

Однако темами встречи двух министров оказались «наболевшие» украинский кризис и гражданская война в Сирии, обсуждение которых вылилось в открытый спор.

Зигмар упрекнул Лаврова в попытке представить сирийское правительство Башара Ассада как «миролюбивый режим», ссылаясь на то, что по вине президента Сирии гибнут тысячи невинных людей.

А Лавров, в свою очередь, обвинил Вашингтон в провоцировании Ассада.

Что касается украинского кризиса, Габриэль Зигмар заявил о необходимости выполнения минских соглашений, которые были заключены в 2015 году.