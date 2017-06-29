Бразилиа, 29 июня, 2017, 06:09 — ИА Регнум. Как сообщается, автомобиль протаранил ограду Дворца Алворада. Очевидцы также сообщили, что на месте были слышны выстрелы.

Thum_Fel Дворец Алворада

В полиции заявили, что задержан один человек. Территория дворца в настоящее время оцеплена.

Известно, что сам Мишел Темер в момент нападения в резиденции отсутствовал. Других подробностей произошедшего пока не приводится.

Напомним, что прокуратурой Бразилии в Федеральный верховный суд направлено обвинительное заключение против президента страны, который подозревается в коррупционных преступлениях.

В парламенте Бразилии должно состояться голосование по данному вопросу. Для возбуждения уголовного дела против главы государства, обладающего частичной неприкосновенностью от судебного преследования, соответствующее решение должны одобрить не менее двух третей депутатов.