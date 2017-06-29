Вашингтон, 29 июня, 2017, 05:52 — ИА Регнум. Новые правила предусматривают, что на визу могут получить только те граждане, которые смогут подтвердить наличие тесных деловых или родственных связей в США

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Последнее предусматривает, что у претендента на визу на территории Соединённых Штатов должны проживать родители, муж или жена, совершеннолетние дети, либо брат или сестра.

Данные требования распространяются на граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также всех без исключения беженцев. Сообщается, что уведомления о новых правилах были разосланы в дипломатические представительства США за рубежом.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня Верховный суд США постановил восстановить действие ряда положений иммиграционного указа президента Дональда Трампа, ранее блокированного судами более низкой инстанции.

В Госдепартаменте сообщили, что приступят к исполнению указа через 72 часа после вынесения вердикта суда, то есть 29 июня.

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