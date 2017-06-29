Рим, 29 июня, 2017, 05:46 — ИА Регнум. Италия может отказаться от помощи ЕС и запретить въезд на свои морские порты кораблям международных благотворительных организаций, задачей которых является спасение беженцев в Средиземном море, пишет 28 июня Die Tagesschau.

Mstyslav Chernov Беженцы

Европейские СМИ пишут о том, что Италия перегружена мигрантами. Правительство страны требует помощи у руководства ЕС в «справедливом» распределении беженцев в других странах Евросоюза.

Только за последние дни, в период с 26 по 28 июня были спасены около 10 тыс. беженцев, многие из них — в тяжелом состоянии. Размещать, кормить, оказывать медицинскую помощь мигрантам приходится в Италии.

Представитель Италии в ЕС Маурисио Массари встретился 28 июня с еврокомиссаром по вопросам миграции и гражданства Дмитрисом Аврамопулосом.

Аврамопулос отметил роль Италии в спасении мигрантов и пообещал дополнительную финансовую поддержку. Он заверил, что Италия не останется наедине с кризисом беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года в Италию по Средиземному морю прибыли, по меньшей мере, 73 тыс. мигрантов, что на 14% больше аналогичного периода прошлого года.

Представители немецкой благотворительной организации Sea Watch написали на своей странице в Facebook, что «день и ночь в Италию пребывают мигранты, итальянские ведомства заботятся о беженцах, обеспечивают их продовольствием и хоронят мертвых».

Однако они отмечают, что «Италия перегружена, и ее запасы истощаются».

Напомним, что страны ЕС могут помочь Италии путем принятия у себя определенного числа беженцев в рамках программы их перераспределения, которая была принята всеми членами союза в 2015 году.

Однако такие страны как Венгрия, Польша, Чехия и Словакия не стремятся принимать беженцев, объясняя это причинами своей внутренней безопасности.

Брюссель неоднократно обвинял восточноевропейские страны в «несолидарности».