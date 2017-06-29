Казань, 29 июня, 2017, 05:35 — ИА Регнум.

Несмотря на то, что последний матч Кубка конфедераций FIFA 2017 в Казани прошёл 28 июня, усиление мер безопасности в городе не снято. 8 июля с 6:00 до 20:00 на реке Казанке на участке от Ленинской дамбы до перекрёстка улицы Чуйкова с улицей Гаврилова введён запрет на передвижение. Соответствующие поправки в постановление Кабмина Татарии «Об использовании водных объектов при проведении Кубка конфедераций FIFA 2017 и Red Bull Air Race World Series» обнародованы 28 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM

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Ограничение действовало и сегодня, 29 июня, но только до 2:00. Запрет вводится также и на период с 8:00 до 20:00 ежедневно с 17 по 23 июля. Меры безопасности касаются всех маломерных судов, а также парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки.

Второе мероприятие, которое упомянуто в постановлении, пройдёт в Казани с 22 по 23 июля. По сообщению организаторов, это первый раз, когда Россия примет этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race. В 2017 году за победу в рамках восьми этапов сезона будут бороться 14 пилотов из разных стран. Соревнования проходят на лёгких гоночных самолётах с разгоном до 370 км/ч. Трасса включает в себя прохождение на низкой высоте участков, размеченных 25-метровыми надувными пилонами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 июня на стадионе «Казань Арена» был разыгран матч ½ финала КК-2017 между сборными Португалии и Чили. Матч завершился со счетом 0:0 (0:3 в серии пенальти).

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Напомним, в четырёх городах России с 17 июня по 2 июля проходят матчи Кубка конфедераций FIFA 2017. В Казани первая игра прошла 18 июня.

В рамках усиления мер безопасности в столице Татарии вводились ограничения на проведение мероприятий вне оговорённых площадок, на передвижение пешеходов и транспорта в «поясе безопасности» от стадиона. Кроме того, доступ в пять гостиниц, попавших в список контролируемых зон, был только после досмотра.

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