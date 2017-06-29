Вашингтон, 29 июня, 2017, 05:29 — ИА Регнум. Как сообщается, демонстранты собрались у здания Конгресса с плакатами «Не забирайте наше здравоохранение» и скандировали «Здравоохранение сейчас».

Chris Yarzab Арест

По информации издания, в акции принимали участие главным образом сторонники движения Planned Parenthood («Запланированное родительство»), которое неоднократно подвергалось критике со стороны Дональда Трампа, выступающего против абортов.

Полиция прибыла на место после нескольких звонков из офисов конгрессменов. Отмечается, что собравшимся было предложено разойтись. Те, кто отказался выполнить требования полиции, был арестован.

Напомним, проведение в стране новой реформы здравоохранения взамен реформы Obamacare, проводившейся предыдущим президентом Бараком Обамой, было одним из ключевых положений предвыборной программы Дональда Трампа.

Между тем, в связи со сложностями в Конгрессе, Obamacare до сих пор действует. Голосовать за новую реформу отказался целый ряд сенаторов-республиканцев, при том, что против неё выступают также все представители демократов.

27 июня Дональд Трамп, комментируя ситуацию в Конгрессе, впервые не исключил, что предлагаемая им реформа здравоохранения может не состояться.