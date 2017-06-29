Киев, 29 июня, 2017, 05:10 — ИА Регнум. 18 тыс. зараженных компьютеров, сбои в работе систем в 80 странах: вирус-вымогатель Petya «заработал» за 24 часа «всего» €8890, пишет 28 июня Die Tagesschau, ссылаясь на данные корпорации Malwarebytes.

Pixabay.com Компьютерный вирус

Напомним, это — вторая волна хакерских нападений с мая 2017 года. Основной мишенью вируса стали информационные системы крупнейших международных компаний.

Он блокировал устройства и требовал выкуп в размере $260 в биткоинах.

Больше всего от кибератаки пострадала Украина. Специалисты антивирусной лаборатории ESET считают, что кибератака вируса-вымогателя Petya началась именно с этой страны.

Вирус добрался до компьютеров правительства, систем аэропорта «Борисполь», киевского метро и многочисленных банков.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за вредоносной программы прервали работу десятки стратегических частных и государственных предприятий, заражение вирусом достигло также компьютерных сетей Чернобыльской АЭС.