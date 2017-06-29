Казань, 29 июня, 2017, 05:08 — ИА Регнум. Внешний управляющий строительной компании ООО «ФОН-Ривьера» на этой неделе получил требования ещё от 36 покупателей жилья в недостроях Казани. Все они требуют передать квартиры, в которые вложили средства на этапе строительства. Не все сделки были оформлены в рамках долевого закона, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сообщение внешнего управляющего.

Pixabay.com Банкротство

Большинство квартир было приобретено в 2013—2014 гг. Один из заявителей не получил своё жильё с 2009 года. 26 человек оформляли сделки по предварительным договорам купли-продажи, которые не защищены гарантиями «долевого» законодательства.

За июнь в реестр кредиторов компании, где с середины марта 2017 года введено внешнее управление, по решению суда внесены порядка 60 заявителей. Кроме того, внешний управляющий получил ещё около 30 заявлений, по которым решения ещё не приняты. Таким образом, с учётом последних претендентов только за июнь обязательства компании, в том числе и по передаче квартир, увеличились почти на 130 кредиторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня Арбитражный суд Татарии удовлетворил оба ходатайства ООО «ФОН-Ривьера» и включил компанию в список кредиторов ЗАО «ФОН». Общая сумма претензий составила 100 млн рублей. Именно на такую сумму в счёт долгов «материнской» компании «Фон-Ривьера» передала имущество банкам.

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Напомним, ООО «ФОН-Ривьера» было признано банкротом 16 марта 2017 года. В отношении компании введено внешнее управление сроком на шесть месяцев. Внешним управляющим утверждён Ильфар Сабиров.

В портфеле группы «ФОН» в разных стадиях строительства пять проектов в Казани и Набережных Челнах. Определением Арбитражного суда РТ от 9 ноября 2016 года компания признана банкротом. В апреле 2017 года в отношении неё установили внешнее управление на 18 месяцев — до 10 октября 2018 года.

Директору строительного холдинга «ФОН» Анатолию Ливаде вменяется то, что, сговорившись с группой лиц, в числе которых руководитель ООО «ФОН-Ривьера», он похитил более 2 млрд рублей. Деньги передавались горожанами за покупку квартир в строящихся домах в Казани и Набережных Челнах. До 13 августа Ливада проведёт в СИЗО, а следствие по делу продолжается. По информации следственных органов, в числе пострадавших от действий Ливады и группы — порядка 3,2 тыс. дольщиков.