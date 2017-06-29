Анкара, 29 июня, 2017, 04:43 — ИА Регнум. Массовые аресты не спасут турецкое правительство, пишет 27 июня Die Zeit.

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Журнал цитирует слова журналиста Ахмета Алтана, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в причастности к организации военного переворота в Турции в 2016 году.

67-летний писатель, главный редактор турецкой газеты «Taraf», закрытой в 2016 году, был приговорен к заключению вместе со своим братом и другом из-за своих текстов касательно политической жизни Турции.

По словам Алтана, ему был выдвинут «абсурдный» приговор, в котором его обвиняют за тексты десятилетней давности, а также за предположительную связь с последователями проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Напомним, что турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен проживает в США и обвиняется в организации попытки турецкого путча 2016 года. Вашингтон отказывает Анкаре в экстрадиции Гюлена.

«Они обвиняют меня в том, что я якобы знаю путчистов, но это полная клевета, — отмечает журналист. — Никто не предоставляет никаких доказательств, а моему обвинению не хватает логики и достоверности».

Ахмет Алтан утверждает, что массовые аресты не помогут турецкому правительству, а лишь усилят критику со стороны других государств и международных правозащитных организаций, потому что турецкие чиновники «массово нарушают права человека».

Как сообщало ИА REGNUM, после попытки военного переворота в Турции были уволены около 100 тыс. сотрудников государственных ведомств и более 47 тыс. человек арестованы. Все они обвиняются в связях с Фетхуллахом Гюленом.