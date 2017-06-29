Вашингтон, 29 июня, 2017, 04:22 — ИА Регнум. По информации источников агентства, соответствующее объявление глава Белого дома сделает во время выступления 29 июня. Кроме этого, Трамп заявит о пересмотре ряда норм в энергетической сфере США.

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Ранее на неделе пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Дональд Трамп намерен «использовать внутренние энергетические ресурсы для создания новых рабочих мест в США, а также для укрепления американского лидерства за рубежом».

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко после визита в Вашингтон 20 июня сообщил, что обсуждал с руководством США возможные поставки в страну природного газа и угля.

«Мы говорили об эффективном экономическом сотрудничестве между Украиной и США, о том, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, а сжиженный природный газ из Луизианы — в украинской газотранспортной системе», — сказал Порошенко в интервью Fox News.

14 июня правительство Украины в очередной раз продлило действие чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, необходимость в которых возникла из-за транспортной блокады Донасса украинскими радикалами.