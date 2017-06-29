Макаров, Сахалинская область, 29 июня, 2017, 05:17 — ИА Регнум. На медицинское обслуживание в ЦРБ сахалинского Макарова вновь жалуется население: «узких специалистов нет, до «скорой» не дозвониться». Беременная женщина, испытывая острые боли, не дозвонившись до скорой помощи, отправилась сама к медикам, но и там ей некому было оказать помощь. Областной Минздрав рапортует о том, что в больнице все в полном порядке — медпомощь оказывается оперативно, в круглосуточном режиме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Artem Svetlov Скорая помощь

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В редакцию ИА REGNUM обратилась жительница Макарова. В своем письме она сообщила, что будучи беременной почувствовала острые боли, открылось кровотечение. Женщина не смогла дозвониться до «скорой», дошла до пункта пешком, но дверь оказалась заперта. На следующие сутки ей пришлось обратиться за медицинской помощью в больницу в областном центре, но сохранить беременность уже не удалось.

«Хочу обратиться к вам, потому, что мне кажется, а может, уже и не кажется, что только огласка может помочь. Я уже и президенту писала, и кому только не писала — бесполезно! 28 апреля вечером я звонила в скорую помощь, потому, что была беременная, 11−12 недель, и у меня началось кровотечение. Мне было очень плохо. Звонила я часа полтора — в «скорой» никто не брал трубку. Я собралась с силами и пошла сама. Кое-как добрела до «скорой», но дверь оказалась закрытой, на стук никто не отвечал. Потом, видимо, на шум, вышла женщина из другого отделения, «Терапии». Она сказала, что единственная «скорая» на выезде, после сокращения почти никого не осталось, поэтому, естественно, что там никого и нет. И санитарок нет. И отделения гинекологии теперь тоже — нет. Я со страшными болями и кровотечением пошла домой. Приняла ношпу, кое-как дождалась утра и, дождавшись поезда, поехала в Южно-Сахалинск. Там дождалась приема в женскую консультацию. Мне сделали УЗИ, дали направление в гинекологию. Беременность я не сохранила. Потом уже, я написала заявление в прокуратуру: «Почему в городе, где проживают почти 7 тыс. человек, нет гинекологии и всего одна бригада скорой помощи? Из прокуратуры пришел ответ: «Ваше заявление отправлено в Росздравнадзор». Ответа из этого ведомства я жду до сих пор», — написала в своем письме в редакцию ИА REGNUM жительница Макарова.

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На запрос ИА REGNUM прокомментировать происходящее в Макаровской райбольнице, в Минздраве Сахалинской области ответили по чиновничьи сухо и рапортовали о том, что в больнице вся медпомощь оказывается своевременно и в круглосуточном режиме.

«Макаровская центральная районная больница оказывает медицинскую помощь круглосуточно, организовано дежурство врачей. В таком режиме работает и акушерско-гинекологическое отделение, пациент может обратиться в любое время. В целях безопасности двери в лечебное учреждение ночью закрыты, но доктора можно вызвать при помощи специального устройства, размещенного на входе. Там же есть табличка с номером телефона, по которому можно позвонить врачу (телефон при передвижении по больнице у него находится при себе).

В настоящее время в городе Макаров на экстренные вызовы круглосуточно выезжают две бригады «Скорой помощи» (в апреле в аналогичном режиме работали). Среднее количество вызовов за сутки 8−10. Население Макарова 6750 человек», — пояснили в Минздраве региона.

Однако обратившаяся в редакцию ИА REGNUM жительница Макарова не согласна с приведенными доводами Минздрава. Она считает, что в реальности ситуация с медпомощью в больнице обстоит совсем не так, как ее представляют областные власти.

«Во-первых, гинекологического отделения в больнице нет! Есть пара коек в хирургии, что вообще-то незаконно — укладывать беременных женщин или рожениц рядом с хирургическими больными! Во-вторых, на вызовы в «скорой» ездит один фельдшер. А бригада должна быть из двух специалистов — врача и фельдшера. Полтора года назад у нас было нападение на фельдшера. Женщину, которая одна поехала на вызов, взял в заложники агрессивный пациент. Вызволяла ее полиция. И вот скажите мне — это что — медицинская помощь в 21 веке? В богатейшем регионе?! Это издевательство над людьми! Ложь все, что пишет Минздрав! Не дозвониться до «скорой». И потом, почему чиновники Минздрава считают только сам город Макаров?! А район?! Или там не люди живут и их лечить и спасать не надо?! В районе на сегодняшний день проживает, если это можно жизнью назвать, 8172 человека!», — сказала женщина в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM .

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Когда в 2016 году, из-за халатности врачей в ЦРБ Макарова умер четырехлетний ребенок, в городе высадился целый десант чиновников из областного Минздрава. Главврача, как водится, уволили. На прием к чиновникам областного медицинского ведомства тогда записались десятки человек, люди жаловались на невозможность получить медицинскую помощь. Только за 1 квартал 2016 года смертность в Макаровском районе взлетела на 10,6%, в том числе от болезней системы кровообращения на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

При этом чиновники Минздрава утверждали, что обеспеченность кадрами в Макаровской ЦРБ составляла в 2016 году 85%.

Сегодня, 29 июня на Сахалине начинает работу форум «Единой России» «Повышение качества жизни жителей Сахалинской области — приоритет партии». Анонсированы и площадки, на которых местные единороссы, депутаты Госдумы, губернатор Сахалина Олег Кожемяко и члены правительства будут обсуждать развитие сельского хозяйства, социальную политику, благоустройство городов и поселков, развитие предпринимательства и транспортную доступность единственного островного региона России.

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Как сообщало ИА REGNUM, двухлетний Герман, житель сахалинского Макарова, над которым издевалась медсестра в больнице, куда малыша поместили после изъятия из семьи, где мама выпивает, помещен под временную опеку, но через сутки возвращен обратно. Общественность считает, что выпивать мама Германа, как и многие другие, стала от полной безнадеги и нищеты макаровской жизни.

На скандальном видео, которое медсестра макаровской больницы разместила в сети интернет, — запись издевательств над малышом. Медсестра, взрослая женщина, ругает ребенка матом и оскорбляет его.

Напомним, Сахалинская область «упала» в очередном важном рейтинге — социально-экономическом. В 2016 году регион занимал 7 место в списке, сейчас скатился на 9. На Сахалине и Курилах официальный среднедушевой доход растет вместе с социальной пропастью. 47% всех денежных средств региона сосредоточены в руках 20% населения. Остальные живут бедно. 17 000 сахалинских семей 1 раз в 3 месяца получают бесплатные продукты — крупы, чай, сахар и консервы. Облдума пыталась отменить давно действующий в островном регионе закон о дотациях беременным и детям на полноценное питание. В обосновании решения власти сообщали, что это даст экономию 200 млн рублей. Но решение властей вызвало бурные протесты бедных сахалинцев. В столице региона прошли пикеты под лозунгом «Хочу рожать, а не думу содержать!». Власти вынуждены были выплаты вернуть.