Бразилиа, 29 июня, 2017, 03:49 — ИА Регнум. Чем именно обусловлено данное решение, в пресс-службе не уточнили, однако местные СМИ связывают это с осложнившимся положением президента из-за выдвинутых против него обвинений в коррупции.

Michel Temer Мишел Темер

Напомним, 26 июня Генеральная прокуратура Бразилии представила в Федеральный верховный суд обвинительное заключение против Мишела Темера.

В соответствии с законодательством Бразилии, глава государства обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования, и решение о предъявлении ему обвинений может принять только верховный суд.

Кроме этого, должно состояться голосование в парламенте, где возбуждение уголовного дела против президента должны одобрить не менее двух третей депутатского состава.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители крупнейшей в Бразилии компании по производству и заготовке мяса JBS обвинили Мишела Темера в получении незаконных вознаграждений с 2010 года и предоставили запись, где президент молча выслушивает или соглашается на возможные преступления коррупционной направленности.

Президент отвергает все обвинения в его адрес и заявляет о намерении доказать свою невиновность в суде.

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