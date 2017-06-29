Биробиджан, 29 июня, 2017, 03:58 — ИА Регнум. Ситуация в здравоохранении Еврейской автономной области сложная и работа по её выправлению предстоит длительная и серьёзная, однако определённые сдвиги есть. Такое заявление сделал губернатор Александр Левинталь, комментируя профильное заседание, которое состоялось по итогу визита в регион первого заместитель министра здравоохранения РФ Игоря Каграманяна.

Eao.ru Александр Левинталь посещает больницу

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«Мы не скрывали, что ситуация в здравоохранении у нас сложная. Я об этом говорил, когда только пришёл работать в область два года назад. Определенные сдвиги есть, но, учитывая стартовый уровень, предстоит длительная и серьёзная работа по выправлению ситуации», — заявил глава региона.

Самым проблемным вопросом для Детской областной больницы ЕАО остаётся состояние самого здания, износ коммуникаций. Капитальный ремонт потребует 218 млн рублей, однако Минфин в выделении дополнительный субвенций отказал.

По словам Александра Левинталя, он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить средства из резервного фонда. За поддержкой власти ЕАО обратились также к полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу.

Есть вероятность, что проблему маршрутизации больных, а для этого субъект должен получить 15 машин скорой помощи, помогут решить непосредственно Минздрав РФ и ОНФ.

Самой проблемной точкой, по мнению губернатора, остаётся Теплоозёрская центральная районная больница, которая сегодня больше соответствует уровню участковой больницы. Здесь из-за недостаточного контроля со стороны областного управления здравоохранения накопилась большая кредиторская задолженность, возник сложный морально-психологический климат в коллективе, многие врачи уволились.

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«Руководство Минздрава предложило приостановить действие моего распоряжения об изменении статуса больницы, хотя это необходимо сделать, чтобы предотвратить дальнейший развал учреждения», — добавил Левинталь.

Для улучшения обстановки в Теплоозёрской ЦРБ было принято решение о создании рабочей группы, в неё войдут независимые эксперты.

Следующее совещание по развитию системы здравоохранения Еврейской АО должно состояться уже в конце июля 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года Владимир Путин подписал поручение, которое касается ситуации в сфере здравоохранения ЕАО. Президент поручил Минздраву и органам исполнительной власти региона до 1 июня предоставить информацию о состоянии медицины в субъекте и разработать комплекс мер по развитию системы здравоохранения.