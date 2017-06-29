США, 29 июня, 2017, 03:28 — ИА Регнум. Как сообщается, ЧП произошло вечером 28 июня в новом здании общежития Richmond Hall.

Pixabay.com Взрыв

В результате взрыва пострадали два человека, один из них был доставлен в больницу. При этом уточняется, что среди студентов пострадавших нет.

По свидетельствам очевидцев, взрыв был такой силы, что вибрация от него ощущалась за пределами здания.

Причиной произошедшего, по предварительным данным, стала утечка газа. Здание общежития в настоящее время оцеплено. Спасатели полагают, что внутри по-прежнему может быть небезопасно.

Университет Мюррея (Murray State University) действует с 1922 года. На сегодняшний день университет считается одним из лучших региональных вузов в США.