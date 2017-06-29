Чунцин, Китай, 29 июня, 2017, 03:22 — ИА Регнум. Китайские палеонтологи обнаружили останки динозавров в районе города центрального подчинения Чунцина в центральной части Китая, передает агентство «Синьхуа».

Pixabay.com Динозавр

Более 5 тыс. окаменелых останков было раскопано на «ископаемой стене» в селе Пуань уезда Юньян с октября 2016 года, всего спустя год, как это место было обнаружено местным фермером.

Предполагается, что гигантское количество костей динозавров погребено на глубине не менее 20 метров под землей.

Как утверждает исследователь Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии при Китайской академии наук Сюй Син, найденные окаменелости принадлежат минимум пяти видам динозавров вроде орнитоподов, зауароподов и стегозавров, и датированы Юрским периодом.

«Многие останки в Пуани принадлежат среднему Юрскому периоду, а останки динозавров того периода достаточно редко встречаются во всем мире», — заявил Сюй, добавив, что «стена Юрского периода» в Пуане является крупнейшей находкой во всем мире.

Власти Чунцина выделили не меньше 17 млн юаней ($2,5 млн) на обеспечение защиты и проведение раскопок на месте обнаружения находки.